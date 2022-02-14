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Выборы 2021

Муниципал 18:35

Бельский: Институт ИКМО себя дискредитировал

фото ЗакС политика Бельский: Институт ИКМО себя дискредитировал

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский критически высказался о системе организации и проведения выборов избирательными комиссиями муниципальных образований. ИКМО негативно зарекомендовали себя во время муниципальной кампании 2019 года, заявил спикер ЗакСа в интервью Znak.com.

"Этот институт себя дискредитировал в 2019 году, когда в комиссии не пускали кандидатов для регистрации, закрывали офисы, переезжали. Тогда критиковали горизбирком, но он не участвовал в муниципальных выборах. Он занимался выборами губернатора, где не было претензий, - считает Бельский.

По словам председателя ЗакСа, ИКМО подчиняются только муниципальным советам. 

"И не важно, у кого большинство в совете — у "Единой России" или у других партий. Здесь есть территории, где большинство у "Справедливой России" и у "Яблока", - заметил Бельский.

Спикер городского парламента снова отметил, что в Петербурге есть муниципалитеты, которые необходимо объединять.

"Мы будем обсуждать это на площадке совета муниципальных образований", - добавил Бельский. 

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года несколько муниципалитетов Петербурга прославили местные избиркомы. В некоторых округах, например, МО "Гагаринское", очередь на подачу документов для участия в выборах часами занимали подставные "кандидаты". Месторасположение ИКМО "Сергиевское" долго не могли найти ни участники выборов, ни члены вышестоящих комиссий, и в итоге в выборах приняли участие только единороссы и лояльные им самовыдвиженцы.


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