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Новости 19:08

Беглов заявил о рекордной по выпавшему снегу зиме

фото ЗакС политика Беглов заявил о рекордной по выпавшему снегу зиме

С начала сезона с улиц и дворов Петербурга вывезли 3 380 тысяч кубометров снега, сообщил 14 февраля губернатор Александр Беглов. Это "абсолютный рекорд" за последние 10 лет, сообщил он в ходе своего еженедельного обращения в эфире "Радио России".

Губернатор заявил, что город должен напрямую управлять уборкой снега. Он также напомнил о прошедших на прошлой неделе проверках организаций, отвечающих за зимнюю уборку, а также об уголовных делах, заведенных по фактам хищений средств, отпущенных на вывоз снега.

По словам градоначальника, уборка улиц должна проходить "без "мертвых душ", липовых подрядчиков и фальшивых контрактов".

"То же самое относится к уборке мусора и другим важнейшим отраслям. Всем, что связано с жизнеобеспечением города, — от строительства метро до уборки снега, должны управлять городские структуры", — приводит слова Беглова "Петербургский дневник".

Напомним, 8 февраля стало известно об обысках в петербургских организациях, ответственных за вывоз снега с улиц. По результатам проверок было возбуждено 19 уголовных дел, шестеро фигурантов были задержаны.


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