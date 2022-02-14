ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:36

Автор "фекальной" инсталляции извинился перед петербуржцами

фото ЗакС политика Автор "фекальной" инсталляции извинился перед петербуржцами

Художник Иван Волков публично извинился 14 февраля за инсталляцию в виде огромной фекалии на Марсовом поле, передает "Фонтанка". Издание приводит написанную от руки записку, переданную адвокатом москвича.

"Я, Волков Иван Иванович, приношу свои извинения петербуржцам за свои действия на Марсовом поле", — гласит текст записки.

Как объяснил адвокат, желание извиниться перед горожанами продиктовано раскаянием художника. "Он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить, поэтому принял решение публично принести извинения", — прокомментировал юрист поступок своего подзащитного.

Напомним, в середине января на Марсовом поле появилось крупное изваяние из снега, внешне похожее на экскременты. Сходство усиливалось коричневым цветом, в который была выкрашена скульптура. 17 января стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). Ивана Волкова сняли с поезда на Москву и доставили в 78-й отдел полиции, однако позже отпустили домой.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама