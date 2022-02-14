Депутаты Госдумы создадут рабочую группу по защите христианских ценностей

Совет Госдумы постановил создать межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. Информация об этом появилась 14 февраля в Telegram-канале депутата Петра Толстого ("Единая Россия").

Как сообщил Толстой, в состав группы вошли представители всех парламентских фракций, а ее появление благословил патриарх Московский Кирилл. Одной из задач группы станет координация взаимодействия парламентариев "с представителями всех традиционных религиозных конфессий".

"В связи с недавно принятыми поправками к Конституции мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными Президентом", — сообщил депутат.

Толстой также выразил уверенность в том, что в вопросах образования, культуры здравоохранения, цифровых технологий и безопасности следует руководствоваться в том числе "представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде".

Ранее стало известно том, что Минкульт приостановил обсуждение проекта президентского указа об основах государственной политики по укреплению традиционных ценностей. Причиной такого решения стала критика документа, прозвучавшая из уст представителей театрального сообщества и кинематографистов.