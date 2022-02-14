Любовь и скрепы: День святого Валентина глазами депутатов

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Традиционно 14 февраля в мире отмечают День всех влюбленных. Некоторые из петербургских депутатов считают, что этот праздник в России отмечать не стоит, и припоминают слухи о потаенных моментах биографии святого Валентина. Отдельные парламентарии поздравляют в этот день с другими праздниками, например, днем рождения композитора Даргомыжского и партии КПРФ.

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Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов 14 февраля заявил "РИА Новости", что празднование Дня святого Валентина в школах и государственных учреждениях недопустимо. Этот день не имеет ничего общего с культурным и духовным контекстом события, уверен парламентарий.

"Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни", - цитирует Милонова СМИ.

Позже единоросс распространил эту цитату в соцсетях вместе с рисунком, на котором он поражает уже заштопанное сердечко из лука.

Представитель "Единой России" в петербургском парламенте Константин Чебыкин заявил ЗАКС.Ру, что не считает День святого Валентина праздником. Эту дату как памятную депутат не признает.

- Честно скажу, что я не считаю это (День святого Валентина - прим. ЗАКС.Ру) праздником. <...> Я считаю, что у нас есть прекрасный праздник — День семьи, любви и верности. У меня трое детей и на самом деле этот праздник я люблю, а тот я не признаю, - сказал Чебыкин.

Он добавил, что не так категоричен, как его коллега из Госдумы Милонов, но рекомендовал бы педагогам вместе с детьми изучить историю этого праздника. Об истории Дня святого Валентина напомнил и депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Соловьев. Он отметил, что в ряде источников указано — Валентин организовывал браки между мужчинами. Эту версию в конце 2010-х годов стали распространять некоторые СМИ.

- Я понимаю, что мы все-таки живем в одном мире и полностью исключить влияние европейских "ценностей" невозможно. Я знаю, что молодые люди и многие влюбленные ищут любой повод для того, чтобы, не вдаваясь в глубину этого праздника, все-таки его отметить. Я как человек понимающий, добрый не хочу кого-то отговаривать от возможности молодым людям признаться в любви. Это все-таки добро, - сказал Соловьев.

Он признался, что для его семьи День всех влюбленных — не традиционный праздник. По мнению депутата, эту дату не стоит делать государственным праздником, но и ничего плохого нет в лишнем поводе сказать близким о своей любви.

Депутат Законодательного собрания от ЛДПР и экс-помощник Милонова Андрей Малков заявил ЗАКС.Ру, что не согласен со своим бывшим начальником. Ничего страшного в праздновании Дня святого Валентина парламентарий не видит.

- У каждого человек может быть свое личное мнение. У Виталия оно одно, а я уже говорил, что ничего плохого не вижу в том, что дети и молодежь могут отметить праздник, если они хотят это сделать. Возвеличивать его, наверно, не стоит, до больших государственных праздников, но, если он уже стал народным, то почему нет? - отметил Малков.

Депутат Государственной думы от "Новых людей" Ксения Горячева считает, что любой повод и день, когда человек может признаться в любви близкому человеку, по-своему хорош. Называться праздник при этом может как угодно.

- Если дата влияет на то, чтобы люди лишний раз друг другу улыбнулись, то пусть это в жизни будет, – считает Горячева.

По ее мнению, нет ничего плохого в том, что День влюбленных отмечают в образовательных учреждениях.

- Чаще всего это инициатива самих школьников и студентов. Я скорее поддерживаю эту творческую инициативу. Это возможность сказать слова благодарности не только второй половинке, а признаться в любви и своим друзьям, и педагогам — в таком человеческом чувстве, которое не подразумевает дополнительных контекстов. Праздники людей сближают. Поэтому я в этом не вижу никакой угрозы. Если кто-то считает, что моральному воспитанию молодых людей угрожает наличие украшений в виде сердечек или купидонов, то этого воспитания просто нет, - считает Горячева.

И другие памятные даты

Депутаты Госдумы от Петербурга в социальных сетях внимание на праздник всех влюбленных не обратили. Но их коллеги из ЗакСа напомнили о важных событиях 14 февраля — каждый на свой лад.

С Днем всех влюбленных на своих страницах в соцсетях поздравил депутат Законодательного собрания от "Единой России" Юрий Гладунов. Его коллега по фракции Вера Сергеева напомнила про другие исторические события, случившиеся 14 февраля. В частности, она рассказала о велении Петра I заложить церковь напротив Летнего сада. Сергеева регулярно публикует в своей группе "ВКонтакте" посты о дне в истории России. Депутат-единоросс Наталия Астахова решила рассказать своим подписчикам в Instagram, что 14 февраля 1813 года родился композитор Александр Даргомыжский — запись она опубликовала в сториз. В разговоре с ЗАКС.Ру Астахова призналась, что к Дню всех влюбленных тоже относится замечательно.

- Любой добрый праздник — это хорошо. Любой праздник любви — это замечательно. Пусть люди любят друг друга и будет как можно больше радости от общения с любимыми, - сказала Астахова и дополнила про высказывание Милонова: - Я считаю, что все, что касается личной жизни — это дело каждого. Хороший праздник. Чем больше добрых, человеческих взаимоотношений будет в нашем мире, тем мир будет добрее и лучше.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Алексей Зинчук на своей странице в "ВКонтакте" тоже напомнил подписчикам, что 14 февраля — знаковый день. В эту дату в 1993 году была основана Коммунистическая партия Российской Федерации.

Сам Зинчук в партии не состоит. Однако важным считает и сорокалетний юбилей лидера КПРФ в Петербурге Романа Кононенко, который тоже отмечают 14 февраля 2022 года. Зинчук добавил, что в школьные годы к Дню святого Валентина относился с интересом, но, повзрослев, стал меньше обращать на него внимание.

Напомнить о празднике всех влюбленных решили в петербургском отделении "Новые люди". Сторонники партии вышли на улицы города, чтобы "наполнить сердце разными смыслами" — попросили петербуржцев написать на стикерах и приклеить к большой картонке в виде красного сердца, что они вкладывают в слово "любовь".

Приветствовали День всех влюбленных и в молодежных организациях Петербурга. В частности, в своем аккаунте Instagram молодежное пространство "Просто" опубликовало поздравление с 14 февраля. А еще организация в честь дня всех влюбленных запустила акцию по раздаче "продукции" Unilatex — компания производит презервативы.

"С 14 по 20 февраля во всех филиалах ПРОСТО на стойке администратора ты сможешь бесплатно получить их продукцию, чтобы твой праздник был безопаснее 😉", - объявили в "Просто".

Кроме этого, каждый желающий может снять "сторис-валентинку", отметить пространство и получить дополнительный подарок. Авторы трех лучших записей получат специальный приз, заявили в "Просто". Организация — проект комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга. Ведомство провело и другие мероприятия в честь Дня всех влюбленных.

София Саттарова