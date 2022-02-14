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Муниципал 21:31

Глава Владимирского округа Тихоненко стал советником спикера Заксобрания

фото ЗакС политика Глава Владимирского округа Тихоненко стал советником спикера Заксобрания

Руководитель МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко стал советником председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского. Он будет работать на общественных началах. О предложении спикера Тихоненко рассказал на своей странице в Instagram 14 февраля. 

"Перед Новым годом я принял предложение Бельского стать советником на общественных началах. Это даёт возможность конструктивного обсуждения вопроса. МО уже стал площадкой для обсуждения грядущих изменений, буду консолидировать мнения других коллег, и выходить с предложениями к председателю", - написал Тихоненко. 

В разговоре с ЗАКС.Ру глава Владимирского округа сказал, что готов консультировать спикера по вопросам местного самоуправления. 

Тихоненко стал муниципальным депутатом в 2019 году. Он шел на выборы от "Яблока" при поддержке "Умного голосования". Представители оппозиционных партий получили во Владимирском округе большинство мест, а команда единороссов потерпела поражение. 

Ранее стало известно еще об одном советнике Бельского — помогать разобраться в вопросах здравоохранения ему будет экс-депутат Александр Егоров

Константин Леньков


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Егоров Александр Борисович 
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