Глава Владимирского округа Тихоненко стал советником спикера Заксобрания

Руководитель МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко стал советником председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского. Он будет работать на общественных началах. О предложении спикера Тихоненко рассказал на своей странице в Instagram 14 февраля.

"Перед Новым годом я принял предложение Бельского стать советником на общественных началах. Это даёт возможность конструктивного обсуждения вопроса. МО уже стал площадкой для обсуждения грядущих изменений, буду консолидировать мнения других коллег, и выходить с предложениями к председателю", - написал Тихоненко.

В разговоре с ЗАКС.Ру глава Владимирского округа сказал, что готов консультировать спикера по вопросам местного самоуправления.

Тихоненко стал муниципальным депутатом в 2019 году. Он шел на выборы от "Яблока" при поддержке "Умного голосования". Представители оппозиционных партий получили во Владимирском округе большинство мест, а команда единороссов потерпела поражение.

Ранее стало известно еще об одном советнике Бельского — помогать разобраться в вопросах здравоохранения ему будет экс-депутат Александр Егоров.

Константин Леньков