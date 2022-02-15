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Новости 9:32

Из-за сообщений о минировании не смогли открыться несколько школ в Калининском районе

фото ЗакС политика Из-за сообщений о минировании не смогли открыться несколько школ в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга учащимся нескольких школ помешали выйти с карантина сигналы о взрывных устройствах, якобы заложенных в образовательных учреждениях, о чем пишет издания "Фонтанка". Одинаковым образом 15 февраля развивались события в Бестужевской гимназии и школе №158, где вынужденно отменили все занятия, предусмотренные в течение дня. Более того, как рассказал ТАСС собеседник в администрации Калининского района, поиски бомб коснулись утром вторника уже 51 учебного заведения.

Примечательно, что накануне, в понедельник 14 февраля, штатной работе школ и детских садов района точно так же помешали угрозы о минировании зданий, каждая из которых в результате оказалась ложной.

Накануне официально закончился локдаун для детей: школьники 7-11 классов возобновили посещение занятий. Дистанционный формат обучения, по последним данным, сохраняется в 75 классах 40 городских школ.


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