В Петербурге дистанционно из-за COVID-19 учатся 75 школьных классов

По состоянию на 14 февраля дистанционно по причине COVID-19 и ОРВИ вынуждены учиться 75 петербургских классов в 40 школах, информирует пресс-служба комитета по образованию.

По-прежнему из-за инфекционных болезней остаются закрытыми 34 группы в 23 детских садах.

"Количество школьников, находящихся по заявлению родителей на смешанном формате обучения, составляет 5659 человек", - уточнили в комитете.

В понедельник, 14 февраля, в Северной столице закончился детский локдаун: учащиеся 7-11 классов вернулись к очным занятиям. Ранее курирующая сферу образования вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что благодаря дистанту в городе снизился уровень COVID-заболеваемости среди несовершеннолетних.