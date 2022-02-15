В Архангельской области защитника Шиеса лишили депутатского мандата через суд

Суд в Архангельской области прекратил полномочия оппозиционного депутата Каргопольского округа Радика Аднобаева, который в 2018-2020 годах активно участвовал в защите станции Шиес от строительства мусорного полигона. Основанием для лишения активиста мандата стала декларация о доходах его жены, не поданная в срок, о чем пишет региональное издание "7х7".

Защита против такого решения возражала, указав, что коллеги Аднобаева по муниципальному совету воздержались от голосования за его исключение. Кроме того, опоздание с подачей декларации, уверен адвокат Александр Козенков, по закону не может считаться достаточным поводом для лишения депутата статуса, которым его наделили избиратели. Судебное решение будет обжаловаться.

Отметим, что в Петербурге в последние годы тоже практиковалось исключение муниципалов из советов под предлогом некорректно составленных деклараций, причем производилось это по прямой наводке губернатора Александра Беглова. По совпадению мандатов лишали главным образом депутатов-оппозиционеров.