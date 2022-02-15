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Новости 11:14

Петербургские прокуроры внесли 45 представлений из-за некачественной уборки снега

фото ЗакС политика Петербургские прокуроры внесли 45 представлений из-за некачественной уборки снега

С начала зимы районные органы прокуратуры внесли в Петербурге 45 представлений в адрес руководства предприятий, отвечающих за уборку улиц и крыш. Причиной стали травмы, полученные горожанами.

Как отчиталась 15 февраля Генпрокуратура, по результатам проверок опасные места были очищены от наледи и снега.

"Зачастую ответственными лицами ненадлежащим образом исполняются обязанности по очистке крыш домов от наледи, снега и сосулек, что приводит к получению гражданами серьезных травм, в том числе несовершеннолетними", — сообщается на сайте надзорного органа.

Также ведомство заявило о проведенных проверках соблюдения прав работников, задействованных в уборке снега и льда. Среди нарушений, выявленных в Петербурге, оказались отсутствие инструктажа сотрудников, невыдача им средств индивидуальной защиты, а заодно и нарушения режима труда и отдыха.

По выявленным фактам руководителям внесены представления. Как сообщает Генпрокуратура, выявленные нарушения были устранены, а зарплата сотрудников увеличена.

Напомним, на прошлой неделе после проверки прокуратуры в Петербурге прошли обыски по приблизительно 60 адресам организаций, ответственных за уборку снега и льда. После выявленных нарушений в городе завели уголовные дела по фактам хищений средств, были задержаны шесть сотрудников предприятий.


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