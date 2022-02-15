ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:49

Минобороны объявило о возвращении части военных с учений в гарнизоны

фото ЗакС политика Минобороны объявило о возвращении части военных с учений в гарнизоны

Военные, приписанные к Южному и Западному военным округам, во вторник, 15 февраля, начали возвращаться после массированных учений в пункты постоянной дислокации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Впрочем, другие армейские подразделения пока не прекратят своих практик, проходящих совместно с белорусскими военнослужащими и вызывающих беспокойство у мирового сообщества.

"В Вооруженных Силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - рассказал Конашенков.

Вскоре после появления сообщения об отводе части войск рубль на московской бирже стал укрепляться к доллару и евро.

Отметим, что тема возможного нападения России на Украину в последние недели активно муссируется западными СМИ. Некоторыми из них со ссылкой на американские разведданные называется даже конкретная дата - 16 февраля. В Кремле последовательно отрицают наличие таких планов, а концентрацию войск у границ соседнего государства называют внутренним делом РФ. На прошлой неделе партия "Яблоко" запустила петицию против войны, а накануне на петербургских улицах появилась антивоенная агитация.

фото: mil.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама