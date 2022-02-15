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Новости 12:52

Бельский стал самым медийным среди спикеров региональных парламентов в январе

фото ЗакС политика Бельский стал самым медийным среди спикеров региональных парламентов в январе

Председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский стал самым упоминаемым в СМИ главой законодательного органа в масштабах всей России. Таковы результаты исследования, которое провела мониторинговая компания "Медиалогия", основываясь на активности политиков в январе. В абсолютных цифрах от ближайших преследователей у него существенный, трехкратный отрыв. Вместе с ним в первую тройку вошли глава подмосковного парламента Игорь Брынцалов и спикер Законодательного собрания Татарстана Фарид Мухаметшин.

Среди событий, обеспечивших петербуржцу победу, перечисляются четыре его выступления, которые широко осветила пресса. Прежде всего, это рассказ единоросса о планах городских властей сделать центр города полностью платным для автомобилистов по примеру некоторых европейских городов. Кроме того, заметным стало стремление сделать здание Мариинского дворца более доступным для рядовых горожан и разрешить в нем проведение экскурсий и свадеб. Наконец, активность Бельского в мемориальных мероприятиях января, связанных с Великой Отечественной войной, также сыграла в его пользу. 


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Бельский Александр Николаевич 

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