Смольный замаячил гаражам

Фото Константина Ленькова

В гаражном кооперативе "Маяк", который городские власти хотят снести, прошло очередное собрание собственников, не желающих покидать участок. Некоторые из владельцев гаражей пользуются ими уже не один десяток лет. Корреспондент ЗАКС.Ру посмотрел, как заканчивается история полувекового кооператива на Васильевском острове.

Смольный в начале февраля приказал членам гаражного кооператива "Маяк" освободить участок на Васильевском острове в двухнедельный срок. Комитет по контролю за имуществом утверждает, что гаражи на этом месте установлены незаконно, поскольку договор на аренду земли истек еще в 2020 году. Если собственники боксов не демонтируют постройки, то город готов заняться этим самостоятельно.

Сами арендаторы не хотят покидать участок. В крайнем случае, они просят хотя бы отсрочки, считая двухнедельный срок невыполнимым. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина обратилась в ККИ с требованием дать на переезд три месяца, однако в Смольном решили, что собственники были своевременно информированы, а гаражи несут "временный характер". Аналогичное обращения направили депутаты Заксобрания Роман Кононенко (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко").

Арендаторы провели собрание собственников вечером 14 февраля. Возле ворот кооператива собралось больше ста человек. На встрече они обсудили возможные пути решения проблемы. Кроме обращений во всевозможные инстанции придумать не удалось.

Это вторая встреча после извещения о "выселении". В первый раз они собрались 8 февраля. На встречу пришли от 200 до 300 человек.

КАС "Маяк" появилась на Васильевском острове в 70-х годах. Все это время договор на аренду городской земли был заключен с Всероссийским обществом автомобилистов. По словам председателя кооператива Владимира Лутохина, сейчас здесь около 1900 арендодателей, которые оплатили аренду земли за 2021 год, несмотря на истечение договора в 2020 году.

Ранее на этом месте находился склад ядерных отходов с завода имени Козицкого. Глава МО "Гавань" Вавилина вспоминает, что в 1996 году на территории кооператива проводили исследования грунта на предмет заражения. Они показали недопустимое количество вредных веществ в земле. В районной администрации эти заявления называют легендой о "маленьком василеостровском Чернобыле". В 2006-2012 годах по заказу комитета имущественных отношений была проведена масштабная работа по исследованию территорий, в ходе которой выявили некоторый уровень загрязнения, но уже в марте 2021 года аналогичный анализ почв показал, что превышений радиационных показателей тут нет, говорят в администрации. Вавилина сомневается, что тут проводили какие-либо проверки.

- Я не знаю, там столько гаражей. На территории такое количество гаражей и постоянная охрана. Уж, наверное, если бы проводились такие серьезные исследования и делались шурфы кто-то бы заметил. Опять же, не слышала ни от одного члена кооператива, чтобы там были исследователи. Они все в один голос говорили, что там ничего не проводилось, - считает Вавилина.

Городские власти хотят возвести на месте кооператива школу на 1375 мест. Однако, противники сноса гаражей полагают, что на таком большом участке образовательными учреждениями могут не ограничиться и начать строительство многоквартирных домов.

Пока гаражи находятся в полулегальном состоянии, в кооперативе, по словам членов, начали действовать мародеры, которые взламывают боксы в отсутствие хозяев. Некоторые нашли ценность в самих гаражах: спиливают массивные металлические двери, чтобы впоследствии сдать их на металлолом. Рядом с собранием гаражников дежурили силовики. Следили они за встречей собственников. На обращения о возможной краже в одном из боксов они предложили обратиться в 112.

Сейчас собственники боксов в спешке пытаются увезти свои пожитки с территории кооператива. Инициативная группа жителей собирает желающих присоединиться к сбору средств на проведение новой экспертизы, чтобы узнать уровень заражения почвы. Вавилина рассказала, что попросит у МВД и Росгвардии расставить патруль на территории, чтобы силовики обеспечили целостность имущества членов кооператива на период переселения. Кроме этого, 15 февраля инициативная группа подала заявление полномочному представителю президента о продлении сроков. Владельцы гаражей планируют вновь собраться 17 февраля.

Текст и фото - Константин Леньков