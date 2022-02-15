Думская комиссия по этике не рассматривала ситуацию с угрозами депутата Делимханова

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики ни разу не заседала с момента избрания нынешнего созыва, сообщил Znak.com со ссылкой на свои источники. Соответственно, члены комиссии не рассматривали инцидент с угрозами семье экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, высказанными депутатом от "Единой России" Адамом Делимхановым.

Напомним, 1 февраля Делимханов обратился к членам семьи Янгулбаева на чеченском языке. "Мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть", — звучал перевод речи депутата на русский язык.

После поднявшегося скандала депутат от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что Делимханов не угрожал никому убийством, а всему виной трудности перевода.

"Это выражение на чеченском, — объяснил Саралиев. — Это похоже на русский оборот "И полетят головы". Чуть грубее, действительно, но к нему не надо относиться как к прямому посылу. Это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы".

Между тем, 2 февраля свой комментарий по ситуации дал первый зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев ("Единая Россия"). Депутат допустил возможность обсуждения комиссией высказываний Делимханова, если в комиссию поступит соответствующее обращение. 9 февраля появилось обращение группы журналистов и правозащитников, которые попросили главу комиссии по этике Валентину Терешкову ("Единая Россия") обсудить высказывания парламентария от Чечни и "строго указать" ему "на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей".