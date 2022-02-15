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Новости 13:35

КГИОП включит в список выявленных памятников ТЮЗ и монумент на площади Победы

фото ЗакС политика КГИОП включит в список выявленных памятников ТЮЗ и монумент на площади Победы

На очередном заседании представители КГИОП договорились о включении в реестр выявленных памятников культурно-исторического наследия четырех из восемнадцати объектов, предложенных в январе Союзом архитекторов. Речь идет о здании Театра юных зрителей на Пионерской площади, Монументе Героическим Защитникам Ленинграда на площади Победы, яхт-клуба на Крестовском острове и корпусе №5 ЛЭТИ на Петроградской стороне, передает пресс-служба профильного комитета. Все эти здания и скульптуры появились в послевоенный период истории Советского Союза.

Говоря о ТЮЗе, эксперты отмечают, что его следует считать своего рода переосмыслением образцов итальянской неоклассики 1930-х годов и предвестником модерна 1960-1970-х годов. Кроме того, особое значение члены рабочей группы при комитете придают местоположению театра, через створ Гороховой улицы "смотрящего" на Адмиралтейство.

В свою очередь, корпус №5 ЛЭТИ хвалят за "преодоление догм строгого функционализма в отечественной архитектуре", отмечая выразительность кирпичного брутализма и сложное устройство оконных проемов.

В ближайшее время решится судьба здания аэропорта Пулково-1, которое Союз архитекторов тоже попросил признать памятником.


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