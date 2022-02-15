За декабрь петербургским медикам перечислили 460 млн рублей в виде "коронавирусных" выплат

Петербургское правительство через свою пресс-службу отчиталось о начислении врачам и водителям скорой помощи специальных выплат за декабрь. Речь идет о сотрудниках, которые пострадали во время работы с коронавирусными больными. Напомним, 300 тысяч рублей полагается за инфицирование COVID-19, полмиллиона рублей - за приобретенную вследствие инфекции инвалидность и по 1 млн рублей выплачивают семьям медработников в случае смерти последних от последствий инфекции, подхваченной при исполнении.

Всего за декабрь на выплаты примерно 23 850 адресатов из городского бюджета потратили 459,7 млн рублей.

Накануне Смольный объявил о продлении "коронавирусных" выплат пострадавшим на работе медикам на весь 2022 год. В свою очередь, за весь прошлый год город потратил на них 9,6 млрд рублей.