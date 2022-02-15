Депутат из ЛО Гардашников просит продлить срок приема замечаний к концепции обращения с ТКО

Сроки приема замечаний и предложений относительно проекта "Единой концепции обращения с Твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области" не устроили депутата областного ЗакСа Андрея Гардашникова. Он считает, что отведенного парламентариям на изучение 415-страничного документа времени (с 9 до 18 февраля) слишком мало. Гардашников просит руководство "Невского экологического оператора" дать возможность направлять отзывы как минимум до середины марта.

В своем письме к гендиректору компании 40-летний единоросс также признается, что считает мусор и вопросы его утилизации одной из важнейших государственных проблем.

Напомним, что "Невский экологический оператор" стал отвечать за вывоз мусора в Петербурге с Нового года. С самого начала января на качество уборки дворов стал поступать вал жалоб: соцсети заполонили фотографии переполненных контейнерных площадок на севере и востоке города. Представители ООО и чиновники Смольного ближе к середине февраля стали заявлять о заметном сокращении числа жалоб и стабилизации ситуации с вывозом мусора. Накануне в городе заработала интерактивная карта, позволяющая отслеживать уровень замусоренности дворов.

фото: lenoblzaks.ru