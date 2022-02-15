ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:52

Депутат из ЛО Гардашников просит продлить срок приема замечаний к концепции обращения с ТКО

фото ЗакС политика Депутат из ЛО Гардашников просит продлить срок приема замечаний к концепции обращения с ТКО

Сроки приема замечаний и предложений относительно проекта "Единой концепции обращения с Твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области" не устроили депутата областного ЗакСа Андрея Гардашникова. Он считает, что отведенного парламентариям на изучение 415-страничного документа времени (с 9 до 18 февраля) слишком мало. Гардашников просит руководство "Невского экологического оператора" дать возможность направлять отзывы как минимум до середины марта.

В своем письме к гендиректору компании 40-летний единоросс также признается, что считает мусор и вопросы его утилизации одной из важнейших государственных проблем.

Напомним, что "Невский экологический оператор" стал отвечать за вывоз мусора в Петербурге с Нового года. С самого начала января на качество уборки дворов стал поступать вал жалоб: соцсети заполонили фотографии переполненных контейнерных площадок на севере и востоке города. Представители ООО и чиновники Смольного ближе к середине февраля стали заявлять о заметном сокращении числа жалоб и стабилизации ситуации с вывозом мусора. Накануне в городе заработала интерактивная карта, позволяющая отслеживать уровень замусоренности дворов.

фото: lenoblzaks.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама