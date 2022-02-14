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Новости 20:08

В Петербурге появилась карта уборки контейнерных площадок

фото ЗакС политика В Петербурге появилась карта уборки контейнерных площадок

Комитет по природопользованию совместно с комитетом по информатизации и связи создали интерактивную карту контейнерных площадок Петербурга. Источником данных служат заявки горожан, оставленные на портале "Наш Санкт-Петербург".

Поступающие заявки обрабатываются специальными алгоритмами для более своевременного выявления проблем с уборкой мусора. Карта обновляется каждый день с учетом новых жалоб и отработанных адресов. Как сообщили в Смольном, она должна заменить тепловую карту, ранее созданную по инициативе депутатов Заксобрания.

"Система не только отражает наиболее проблемные точки, но и показывает распределение по адресам и перевозчикам. Доступна статистика по отдельным районам на основании данных по общему числу контейнерных площадок", — утверждают чиновники.

Согласно данным на вечер 14 февраля, хуже всего ситуация с вывозом мусора обстоит в Петроградском и Кировском районах города. Доля проблемных площадок там составляет 6,2 % и 6,1 % соответственно.

Напомним, с 1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа. За вывоз отходов теперь отвечает АО "Невский экологический оператор", обязанности по транспортировке ТКО лежат на ООО "Эко Лэнд", АО "Автопарк № 1 "Спецтранс", ООО "Ресурс АТЭ", ООО "Эко-Васт". После запуска реформы петербуржцы стали жаловаться на проблемы с уборкой площадок. Спустя три недели губернатор Александр Беглов ответил на критику по время встречи с руководителями театров и концертных организаций. В своей речи он посетовал на "саботаж, дискредитацию власти" вкупе с происками неких "богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определённые вещи".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга


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