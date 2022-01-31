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Новости 13:58

В Петербурге запустили интерактивную карту для отслеживания наиболее замусоренных дворов

фото ЗакС политика В Петербурге запустили интерактивную карту для отслеживания наиболее замусоренных дворов

На сайте петербургского ЗакСа запустили интерактивную карту, позволяющую следить в режиме реального времени за состоянием контейнерных площадок и степенью их замусоренности. Карту назвали "тепловой", и пока она работает в тестовом режиме.

"Мы сможем понять, какие структуры лучше справляются с вывозом мусора, насколько эффективна сегодняшняя система, как выполняют свои обязательства региональный оператор и управляющие компании. Уверен, это поможет оперативно решить стоящие перед городом проблемы с вывозом мусора", - считает спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Отмечается, что эффективность проекта находится в прямой зависимости от активности жителей, поскольку на ней отражено число жалоб по тому или иному адресу. На сегодняшний день по-прежнему наиболее проблемными выглядят правобережная часть Невского района и северные территории (Парнас, Светлановское, Гражданка).

Напомним, что "мусорная" тема актуализировалась на новогодних праздниках: 1 января отвечать за централизованный вывоз ТКО стал "Невский экологический оператор", качеством работы которого петербуржцы почти сразу же стали массово недовольны.


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