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Новости 15:55

Пострадавшая от наледи на Садовой пенсионерка вернулась домой

фото ЗакС политика Пострадавшая от наледи на Садовой пенсионерка вернулась домой

Пожилую петербурженку, получившую травмы при падении наледи в районе Гостиного двора, выписали из больницы. Медики наложили Татьяне Шишолиной восемь швов и отправили долечиваться домой, сообщила 15 февраля "Фонтанка".

По данным издания, сама женщина обращаться в суд не планирует, поскольку считает, что лишь "зря потратит время".

Об инциденте стало известно накануне днем. После падения сосульки женщине 1952 года рождения потребовалась госпитализация, врачи Мариинской больницы диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму.

В тот же вечер Следственный комитет сообщил о выяснении обстоятельств случившегося. По результатам доследственной проверки обещали принять процессуальное решение.


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