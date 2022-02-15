Путин намерен и дальше помогать ЛНР и ДНР в рамках Минских договоренностей

Президент Владимир Путин, комментируя бюрократически оформленное желание депутатов Госдумы признать Донецкую и Луганскую народные республики, похвалил их за "тонкое чутье" настроений избирателей. Происходящее на юго-востоке Украины, занятом сепаратистами, он вновь назвал "геноцидом", при этом давая понять, что спешить с признанием самопровозглашенных республик не намерен.

"Мы должны сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - приводит его слова РИА "Новости".

Отметим, что Минские соглашения 2015 года, к которым регулярно апеллируют российские президент и министр внутренних дел, предполагают интеграцию самопровозглашенных республик обратно в Украину.

В свою очередь, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого сегодня принял Путин в Москве, заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет "политической катастрофой" и нарушением упомянутых выше договоренностей семилетней давности.

Напомним, что днем 15 февраля большинство депутатов Госдумы приняли разработанный коммунистами проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР.