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Новости 18:49

Полиция фотографирует паспорта у возвращающихся с суда над Навальным в Москву

фото ЗакС политика Полиция фотографирует паспорта у возвращающихся с суда над Навальным в Москву

Полицейские вечером 15 февраля массово останавливают граждан на станции Покров во Владимирской области, ждущих электрички на Москву, о чем сообщает Twitter-аккаунт "Автозак Live". Их просят предъявить паспорта, после чего фотографируют документы. В течение всего дня в покровской ИК-2 проходило выездное заседание суда над оппозиционером Алексеем Навальным. 

Эмигрировавшая сподвижница Навального Любовь Соболь, заинтересовавшаяся действиями силовиков, представила свою версию происходящего.

"Чтобы поставить на негласный учёт, видимо. Больше дел у полиции нет? Все преступники пойманы?", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что формально заседание по новому делу против Навального сделали открытым, однако попасть на режимный объект в качестве зрителей смогли только жена политика и аккредитованные журналисты. Сочувствующие подсудимому в течение дня расположились у входа в колонию.

Навального обвиняют в присвоении 2,7 млн рублей пожертвований сторонников, которые он якобы потратил на личные цели, а также в оскорблении судьи в ходе процесса по делу "Ив Роше".


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