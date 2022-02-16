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Новости 10:10

Поисковик Коломицын, обвиненный в приобретении секретных карт, получил убежище в Нидерландах

фото ЗакС политика Поисковик Коломицын, обвиненный в приобретении секретных карт, получил убежище в Нидерландах

Петербургский поисковик Антон Коломицын, которого в России обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну (ч.1 ст. 283.1 УК РФ), получил убежище и вид на жительство в Нидерландах, сообщила ЗАКС.Ру его супруга Дарья Дедова.

- Суд одобрил пребывание Антона в стране на легальных основаниях на 5 лет с последующим продлением. Два года ушло на это. Решение вынесли в День святого Валентина, - рассказала она.

Коломицын покинул Россию в начале 2020 года после того, как узнал об уголовном преследовании. Поводом для возбуждения дела стала покупка карт Генштаба СССР 1970-х годов. Дедова рассказывала, что ее супруг приобретал карты Мурманской области не для экспедиции, а для отпуска. Чем подробнее описание местности, тем безопаснее путешествие, а о засекреченности этих материалов поисковик знать не мог, объяснила Дедова.

В апреле 2021 года Горсуд Петербурга приговорил к 14 месяцам лишения свободы условно сотрудника филиала Центра геодезии и картографии Владимира Грабовского, который продал Коломицыну карты.


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