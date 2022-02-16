Бельский передал благодарность главе петербургского Роспотребнадзора

Перед началом заседания 16 февраля в Законодательном собрании Петербурга поприветствовали главного санитарного врача Петербурга и руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталию Башкетову. Спикер Александр Бельский передал ей документ об объявлении благодарности городского парламента.

- Наша служба — для людей и во имя санитарно-эпидемиологического благополучия, - заявила Башкетова, поблагодарив депутатов.

Она добавила, что за два года пандемии в Петербурге не было существенных "людских потерь".

Также в ЗакСе поприветствовали депутата-единоросса Александра Ходоска. Бельский передал ему почетную грамоту от министерства обороны.

Сергей Еремеев