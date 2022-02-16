ЦПКиО потратит более двух миллионов на реставрацию львов и лестницы Елагина дворца

ЦПКиО имени Кирова объявил конкурс на реставрацию лестницы Елагина дворца, а также чугунных львов перед ней. Начальная цена контракта составляет 2,19 миллиона рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Подрядчик должен будет отреставрировать западную лестницу дворца, восстановить стилобат, пандусы и металлическую ограду. Также ремонта потребуют четыре чугунных шара и две чугунные статуи львов работы скульптора Ивана Прокофьева.

Напомним, в апреле 2021 года Елагин дворец вновь открылся для посетителей после длительной реставрации. Только в период с 2016 по 2020 год на восстановительные работы в здании было потрачено более 280 миллионов рублей бюджетных средств.

Фото: страница ЦПКиО им. С.М. Кирова во «ВКонтакте»