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14:27

Елагин дворец открывают для посетителей после многолетней реставрации

фото ЗакС политика Елагин дворец открывают для посетителей после многолетней реставрации

Начиная с 13 апреля Елагин дворец, располагающийся на территории ЦПКиО, вновь станет доступен для посещения, известил петербургский глава Александр Беглов.

"Здание Елагина дворца фактически с начала XXI века находилось на реставрации. Полностью работы завершились только в этом году. Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий - настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году", - поделился впечатлениями Беглов, лично оценивший проделанные работы.

Дворцом занимались на протяжении последних 20 лет. Только в период с 2016 по 2020 год на восстановление объекта культурного наследия было выделено свыше 280 млн бюджетных средств. Обновление здания проводилось комплексно: от капитальной замены сетей инженерно-технического обеспечения до бережной реставрации штофной ткани стен, элементов лепного декора и монументальной живописи.

Среди прочих "новшеств" - декораторы восстановили во дворце убранство кабинета императора Александра I и исторические интерьеры домовой церкви Николая Чудотворца. 


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