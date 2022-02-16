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Новости 11:55

За пострадавшей на Бали петербурженкой вылетел самолет

фото ЗакС политика За пострадавшей на Бали петербурженкой вылетел самолет

Пострадавшую на Бали петербурженку эвакуируют самолетом, вылетевшим 16 февраля, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. Рейс в Индонезию отправился в 10 часов утра, по возвращении девушку уже ждут медики НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

На транспортировку пострадавшей выделили более 20 миллионов рублей из резервного фонда губернатора. 14 февраля состояние девушки ухудшилось, из-за чего пришлось временно отложить вылет, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно об инциденте с петербурженкой Полиной Стрелец, которая в прошедшем январе пострадала при столкновении двух гидроциклов на Бали. Девушке сделали две операции, позже ее мать обратилась за помощью с транспортировкой потерпевшей. На выходных вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась эвакуировать петербурженку на родину.

Фото: pixabay


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