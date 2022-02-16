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Новости 12:19

Нилов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление спортсменов

фото ЗакС политика Нилов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление спортсменов

Депутат Государственной думы Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") считает нужным ввести уголовную ответственность за оскорбление спортсменов, сообщил Znak.com 16 февраля.

Нилов отметил, что готов самостоятельно заняться разработкой соответствующего законопроекта. Он подчеркнул, что аналогичный закон есть в США. 

Сейчас в России как таковой уголовной ответственности за оскорбление нет: такая норма прописана в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 5.61 КоАП) и наказывается штрафом до пяти тысяч рублей. В случаях, когда оскорбление нанесло ущерб, правоотношения регулирует Гражданский кодекс. Уголовная ответственность наступает лишь в случае оскорбления представителя власти (ст. 319 УК) — за такое деяние грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года. 

Накануне справедливоросс требовал наказать главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова** за твит о запрете фигурного катания. В разговоре с ЗАКС.Ру Нилов объяснил, что, по его мнению, сообщение журналиста было размещено по воле "американского заказчика".

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков


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