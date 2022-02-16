ЗакС одобрил новые штрафы для пассажиров метро Петербурга

В петербургском метрополитене на законодательном уровне запретят клеить стикеры, запускать фейерверки и беспилотники, а также проводить религиозные обряды. Уточняются штрафы для босых и голых пассажиров.

Заксобрание Петербурга 16 февраля приняло в первом чтении пакет поправок в городской закон об административных правонарушениях в части пользования метрополитеном. Документ внес губернатор Александр Беглов. Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что проект подготовили в соответствии с новыми правилами пользования метрополитеном. Оппозиция назвала документ сырым и предлагала его не принимать.

Поправками уточняется, что в метро запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах, а также размещать несанкционированные рекламные и информационные объявления. В число нарушений хотят включить несанкционированное проведение религиозных, политических, культурных и спортивных мероприятий в вагонах и на объектах метрополитена, а также запуск в подземке беспилотных летательных аппаратов. За это можно будет получить штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

Сухенко, отвечая на вопрос Бориса Вишневского из "Яблока", сказал, что перечисленные ограничения петербургский метрополитен сформулировал, исходя из своего опыта.

- У меня статистики нет. Думаю, что дроны ребятишки могли запускать… Что касается религиозных шествий. Не секрет, что представители тех или иных верований появляются в метрополитене, могут организовать какие-то акции, - рассказал представитель Смольного.

В законе предлагается прописать штрафы для пассажиров без обуви и без одежды, а также в "зловонных" вещах. За это могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.

Ранее аналогичные наказания законом были предусмотрены только для граждан, которые спускались в подземку в пачкающей одежде.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, будут ли наказывать людей в шлепках. Сухенко предложил проработать этот вопрос в рамках второго чтения. Единоросс Алексей Макаров спросил, что такое "зловонность" и как она будет определяться на практике. Сухенко попросил не драматизировать и выразил уверенность, что на местах проблем не возникнет.

За разведение костров и использование пиротехники в подземке предлагается штрафовать на 2–5 тысяч рублей.

Невыполнение законных требований работников перевозчика или препятствование их деятельности предлагается наказывать штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Сухенко уточнил, что речь идет в том числе о гражданах, которые отказываются надевать маски и провоцируют конфликты.

Также появляется пункт об ответственности перевозчика, нарушившего правила пользования метрополитеном. Его могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, если это должностное лицо, и на сумму от 10 до 30 тысяч — если юридическое.

Депутат Рассудов прямо на заседании пытался разобраться, кто "тот подземный повелитель", который будет определять нарушения и штрафовать. Прямого ответа от Сухенко на этот вопрос он так и не услышал. Чиновника Смольного парламентарий от КПРФ сравнил с допрашиваемым партизаном. Другой представитель компартии Алексей Зинчук предложил Сухенко снять вопрос с рассмотрения и доработать.

- Я не вижу трагических для судьбы данного законопроекта вопросов и замечаний. Мне не кажется, что все настолько плохо, что закон надо снять с рассмотрения, - ответил чиновник.

Не голосовать за законопроект призвал депутат Амосов. Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов назвал документ "сырым".

Против проекта проголосовали 16 парламентариев, за — 33 депутата.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков