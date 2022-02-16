Пригожин решил засудить Bellingcat* и сайт Pikabu из-за заметок о ЧВК "Вагнера"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в столичный Гагаринский райсуд с исками к изданию Bellingcat* и развлекательному сайту Pikabu. Предприниматель будет добиваться удаления материалов, в которых говорится о деятельности ЧВК "Вагнера" и о якобы спонсировании им данной структуры.

В иске Пригожин требует не только удаления заметок, но также компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей с каждого ответчика.

Ранее бизнесмен подал в суд на Znak.com из-за статьи о зимней уборке в Петербурге.

*Издание Bellingcat внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов