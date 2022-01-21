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Новости 19:01

В иске к Znak.com Пригожин хочет отсудить у журналистов 5 млн рублей

фото ЗакС политика В иске к Znak.com Пригожин хочет отсудить у журналистов 5 млн рублей

Считающийся близким к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, как и было анонсировано на неделе, подал иск к изданию Znak.com, которое, по его мнению, нанесло ущерб его чести, достоинству и деловой репутации недавней публикацией о зимней уборке в Петербурге. Заявление принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга, о чем сообщила пресс-служба компании Пригожина "Конкорд". Причиненный ему вред бизнесмен оценил в 5 млн рублей.

В не понравившемся ему материале издания речь шла о том, что Пригожин мог быть причастен к информационной кампании, развернувшейся против Смольного и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега, льда и мусора. По мнению истца, целый ряд сведений в статье о предполагаемом конфликте между Пригожиным и Бегловым есть не что иное, как недостоверная и непроверенная информация, порочащая имя предпринимателя.

Ранее Пригожин уже заявлял о непричастности к нападкам на Беглова. Что же касается актуальной темы зимней уборки, то пресс-служба "Конкорда" 21 января распространила следующий комментарий главы компании: "У меня во дворе мусора нет и снег убран".


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