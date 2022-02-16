Путин "принял к сведению" обращение депутатов о признании ЛНР и ДНР

Владимир Путин получил обращение депутатов Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, глава страны учитывает позицию парламентариев, но выступает за исполнение Минских соглашений.

"Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению, — приводит слова Пескова RT. — Президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юго-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер".

Песков подчеркнул, что признание самопровозглашенных республик не коррелируется с Минскими соглашениями. В то же время он добавил, что выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР не является нарушением соглашений и потому упреки со стороны Киева не могут быть признаны состоятельными.

15 февраля депутаты Госдумы приняли текст обращения к президенту с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Свои проекты представили депутаты от КПРФ и от "Единой России", в ходе голосования победил вариант коммунистов.