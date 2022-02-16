В прокуратуре выяснили, что глава МО "Смольнинское" Ранков не исполняет свои обязанности

Прокуратура Центрального района Петербурга вынесла главе МО "Смольнинское" Григорию Ранкову представление о неисполнении своих обязанностей на посту руководителя округа. Об этом говорится в ответе ведомства, который 16 февраля опубликовал на своей странице в Facebook депутат местного совета Никита Юферев.

- Ранков начал каждую неделю нас созывать, но сам, естественно, не приходит. Каждую неделю я писал, что мы приходим, у нас полный состав. Ранкова нет, присутствие аппарата не обеспечено, протокол никто не ведет, хотя обеспечение деятельности совета прямо возложено на главу, - сказал Юферев ЗАКС.Ру.

Депутат пояснил, что Ранков должен был обеспечить помещение для проведения собраний депутатов, обеспечить мундепов распечаткой решений совета и обеспечить ведение протокола.

Он сомневается, что представление ведомства сыграет какую-либо роль в жизни совета, однако допускает, что на Ранкова может быть составлен административный протокол. По крайней мере, Юферев уверен, что письмо прокуратуры поможет в судах по рассмотрению бездействия главы МО.

- Везде представители Ранкова говорят, что никем не доказано, что Григорий Михайлович не исполняет свои обязанности. Вот наконец-то у нас есть письмо от прокуратуры, что прокуратура тоже считает, что Ранков не исполняет свои обязанности, - добавил Юферев.

Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру заявил что не согласен претензиями Юферева, а представления от прокуратуры он еще не получал. Он объяснил, что не может предоставить помещение для заседаний, поскольку "невозможно представить то, чего нет — у муниципального совета нет недвижимости", а в здании муниципалитета депутаты собираться не могут из-за графика рабочего дня. Собрания проводятся вечером, когда в здании МО никого нет. Глава отметил, что у депутатов есть "резервная площадка" на улице Шпалерной. Отсутствие раздаточных материалов он объяснил заботой об экологии — члены совета могут знакомиться с документами в цифровом формате.

Напомним, в МО "Смольнинское" с 2019 года продолжается конфликт между депутатами совета и главой округа МО Ранковым. Сейчас в Смольнинском районном суде Петербурга рассматривается несколько исков от прокуратуры, которые впоследствии могут привести к роспуску совета. В частности, прокуратура требует признать факт непроведения правомочных заседаний совета на протяжении трех месяцев, а также факт непубликации решения суда на ресурсах совета. Кроме исков прокуратуры, в суде рассматривают заявление депутатов о бездействии Ранкова.

Константин Леньков / Фото: gov.spb.ru