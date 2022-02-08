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Муниципал 15:18

Депутаты МО "Смольнинское" покажут суду, как отправляли Ранкову письма

фото ЗакС политика Депутаты МО "Смольнинское" покажут суду, как отправляли Ранкову письма

Смольнинский районный суд Петербурга 8 февраля отложил рассмотрение иска депутатов МО "Смольнинское" к главе округа Григорию Ранкову о бездействии в части проведения заседаний совета и подписания решений. Мундепов попросили представить доказательства того, что они обращались к главе с требованием провести заседание, сообщил ЗАКС.Ру депутат Дмитрий Балтруков. Следующее заседание назначено на 17 марта. 

- Сегодня представители Ранкова озвучили новый аргумент, что он был в отпуске, но самое главное, они на официальную почту не получали требование о созыве от депутатов. Депутаты отправили по положенному регламенту семь требований о созыве, потом письмо о созыве. Ответчик утверждает, что ничего не получал вообще, на почту не приходило. Суд попросил доказательство отправки этих писем, - рассказал Балтруков.

В начале 2021 года депутаты уже подавали аналогичный иск. Тогда суд мотивировал отказ тем, что законность решений, которые, по мнению депутатов, Ранков должен подписать, оспаривается в рамках другого иска, который подал сам Ранков. 

- Нам суд говорит, что он не обязан подписывать решения, потому что в другом деле оспаривается законность этих решений. Но это другое дело. Это иск Ранкова о том, что эти решения незаконны, потому что не подписаны Ранковым. Круг замкнулся, - объяснил Балтруков. 

Сам Ранков утверждает, что действует в рамках законодательства и регулярно назначает собрания. Правда, в разговоре с ЗАКС.Ру он добавил, что не посещает их — его рабочий день заканчивается раньше начала собрания. 

Напомним, сейчас в Смольнинском районном суде рассматривают два иска прокуратуры к МО "Смольнинское": из-за проведения собраний и из-за непубликации решений Городского суда на ресурсах муниципалитета. Оба иска могут стать причиной для роспуска совета. Конфликт между депутатами МО "Смольнинское" и главой округа продолжается с 2019 года. Ранков не появляется на заседаниях депутатов. Кроме того, мундепов не пускают в помещение МО — свои собрания они вынуждены проводить на крыльце здания. Помимо внутреннего противостояние, летом 2021 года МО "Смольнинское" попало во внимание СМИ из-за взрыва во время очередного собрания мундепов "на крыльце". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В феврале в МВД признали, что следствие по делу затянулось.

Константин Леньков


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