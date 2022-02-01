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Муниципал 16:19

МВД признало "волокиту" с уголовным делом о взрыве у МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика МВД признало "волокиту" с уголовным делом о взрыве у МО "Смольнинское"

Заместитель прокурора Центрального района Петербурга передал уголовное дело по факту взрыва, предположительно, взрывпакета у крыльца муниципального совета МО "Смольнинское" от управления организации дознания следственному управлению регионального Главка. Это следует из ответа нового начальника управления организации дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексея Лобанова местному депутату Никите Юфереву. 

В ответе говорится, что обращение мундепа, "содержащее жалобу на волокиту, допущенную сотрудниками отдела дознания" при расследовании уголовного дела, было рассмотрено, а указанные Юферевым факты нашли подтверждение.

"Копия заключения по результатам рассмотрения Вашего обращения направлена в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному району г. Санкт-Петербурга для организации служебной проверки в отношении сотрудников, допустивших нарушения", - сообщил в ответе Лобанов.

Ранее Юферев попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева взять расследование этого дела под личный контроль.

Напомним, инцидент у административного здания МО "Смольнинское" случился 4 августа 2021 года. Рядом с крыльцом загорелась дымовая шашка, после чего раздался взрыв в то время, когда там находились депутаты. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).    

Вскоре после происшествия "Фонтанка", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом опросили работника местной администрации, который мог принести дымовую шашку. Издание также рассказало, что этот сотрудник якобы признался во время опроса, что выполнял просьбу и.о. главы муниципального совета, единоросса Григория Ранкова. Однако позже в МВД заявили, что к инциденту могли быть причастны участники собрания депутатов, якобы для привлечения внимания к своей встрече.   


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МО Смольнинское
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Юферев Никита Андреевич
Упоминаемые персоны
Ранков Григорий Михайлович 
Юферев Никита Андреевич 

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