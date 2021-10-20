Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 13:07

Взрыв у МО "Смольнинское" квалифицировали как простое "нарушение общественного порядка"

фото ЗакС политика Взрыв у МО "Смольнинское" квалифицировали как простое "нарушение общественного порядка"

Уголовное дело после взрыва – предположительно, взрывпакета – у здания муниципалитета "Смольнинское" возбудили в отношении неустановленного лица. 

Дело квалифицировали по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Это следует из ответа УМВД России по Центральному району на обращение 107 депутатов муниципальных советов города.

По этой части предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательных, исправительных, принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет. 

Депутат МО "Смольнинское" от "Яблока" Никита Юферев считает, что инцидент тянет на часть 3 статьи 213 УК РФ (те же деяния, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывчатых устройств). По ней предусмотрено исключительно лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

- Почему-то нам кажется, что взрыв не может произойти без применения взрывчатых веществ, - заявил ЗАКС.Ру Юферев. - Один раз только такое было – при сотворении мира. Но потом для взрывов всегда применяли взрывчатые вещества. 

Напомним, 4 августа, в день заседания муниципального совета МО "Смольнинское", которое традиционно проходит без исполняющего обязанности главы муниципалитета, единоросса Григория Ранкова, на крыльце загорелась дымовая шашка, после чего раздался взрыв. 

Вскоре после происшествия "Фонтанка", ссылаясь на собственные источники, писала, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом опросили сотрудника местной администрации, который мог принести дымовую шашку. Издание также сообщило, что этот сотрудник якобы рассказал во время опроса, что выполнял просьбу Ранкова. Однако позже в МВД заявили, что к инциденту могли быть причастны участники собрания депутатов, якобы для привлечения внимания к своему мероприятию. 

Три мундепа, заявившие о полученных травмах в результате взрыва, – Елена Мишкинис, Дмитрий Палюга и Павел Безумов – написали заявления для признания их потерпевшими по делу о хулиганстве.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Безумов Павел Валентинович
Мишкинис Елена Юрьевна
Палюга Дмитрий Сергеевич
Юферев Никита Андреевич
Упоминаемые персоны
Безумов Павел Валентинович
Мишкинис Елена Юрьевна
Палюга Дмитрий Сергеевич 
Юферев Никита Андреевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама