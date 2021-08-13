107 муниципальных депутатов попросили Колокольцева взять дело о взрыве у МО "Смольнинское" под личный контроль

Обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву подписали 107 муниципальных депутатов Петербурга и Москвы. Они требуют у министра взять под личный контроль расследование инцидента у здания МО "Смольнинское", после которого за помощью к врачам обратились четыре депутата. Текст обращения разместил мундеп Никита Юферев на своей странице Facebook.

Депутаты предполагают, что следователи не принимают достаточных действий для раскрытия этого случая, несмотря на то что имена предполагаемых организаторов и исполнителей "всем известны". По их мнению, за произошедшим может стоять глава МО Григорий Ранков, позволявший себе критические высказывания в адрес оппозиционных депутатов. Вскоре после происшествия "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, писала, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом опросили сотрудника местной администрации, который, как утверждает издание, якобы мог принести дымовую шашку. Издание также сообщало, что этот сотрудник администрации якобы рассказал во время опроса, что с инцидентом мог быть связан Ранков.

В обращении муниципальных депутатов подчеркивается, что происшествие с дымовой шашкой произошло недалеко от здания МВД. В связи с этим у авторов документа вызывает удивление, что "громкое дело пытаются замять".

"Более того, следователь, которая ведет дело, через 3 дня после взрыва ушла в отпуск. Все это свидетельствует о нежелании подконтрольной Вам службы официально назвать фамилии виновных, которые уже всем известны" - говорится в обращении.

Три мундепа, которые имеют документальное подтверждение полученных травм - Елена Мишкинис, Дмитрий Палюга и Павел Безумов, - написали заявления для признания их потерпевшими по делу о хулиганстве. Пока присутствовавшие при взрыве депутаты проходят по нему свидетелями.

Свою подпись под обращением оставили депутаты муниципальных образований Петербурга, Москвы и других городов.

Напомним, 4 августа на очередном заседании муниципального совета МО "Смольнинское", которое традиционно проходит без исполняющего обязанности Ранкова, на крыльце загорелась дымовая шашка, после чего раздался взрыв.

Конфликт между Ранковым и депутатами, избранными с помощью "Умного голосования", продолжается с 2019 года. Смольнинский районный суд 16 августа проведет второе заседание по иску прокуратуры Центрального района с требованием признать факт не проведения заседаний на протяжение нескольких месяцев. Это может стать поводом для роспуска совета. Ранее с подобным иском обращался сам Ранков, но суд оставил его без рассмотрения.

Константин Леньков