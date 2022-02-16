Порядка шести депутатов ЗакСа переболели коронавирусом за последние дни

Все заразившиеся COVID-19 депутаты Заксобрания Петербурга поправились, сообщил спикер Александр Бельский на брифинге 16 февраля.

- У нас болели порядка шести депутатов. Все уже выздоровели. Слава Богу, всё хорошо, - сказал председатель ЗакСа.

Называть фамилии переболевших парламентариев спикер отказался.

Напомним, неделю назад Бельский говорил, что в ЗакСе болеет четыре депутата. Из-за роста заболеваемости в парламентском корпусе и среди сотрудников аппарата в Мариинском дворце вводились ограничительные меры.