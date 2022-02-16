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Новости 14:51

Бельский о высказываниях Гергиевой: Подобное желать кому-либо на планете неприемлемо

фото ЗакС политика Бельский о высказываниях Гергиевой: Подобное желать кому-либо на планете неприемлемо

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал пост "ВКонтакте", в котором дочь дирижера Валерия Гергиева Наталия пожелала смерти губернатору Александру Беглову.

- Она не критиковала. Это были конкретные слова — не буду цитировать. Я считаю, что подобное желать кому-либо на планете неприемлемо. По крайней мере, с точки зрения тех ценностей, которые есть у меня, - сказал Бельский на брифинге 16 февраля.

Он считает, что пост стал резонансным не из-за своего содержания, а из-за фамилии Гергиевой и ее родства с великим режиссером.

- Мне очень печально, что человек высказывается таким образом. Не важно, в каком контексте и не важно, как он потом себя оправдывает, - добавил спикер.

Напомним, проклятия в адрес главы города, членов правительства и депутатов Госдумы появились на странице Гергиевой 12 февраля. Она объяснила, что перед этим ее не пустили в кафе с ребенком и пригрозили вызвать полицию. Дочь режиссера позже уточнила, что желала Беглову политической смерти, "но это поняли немногие".


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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