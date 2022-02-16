На месте граффити с Хармсом появится световая проекция

Портрет Даниила Хармса на стене дома № 11 по улице Маяковского уступит место световой проекции с изображением поэта. Информация об этом появилась 16 февраля в сообществе активистов Центрального района в соцсети "ВКонтакте".

По сообщению активистов, к вечеру среды защитники граффити должны заключить мировое соглашение с районной администрацией. Предполагается, что вместо мурала на стене появится проекция от "Ленсвета", окончательный вид которой определят после консультаций с жителями дома.

Само граффити закрасят до конца лета, сообщили активисты, уточнив, что "юридических возможностей сохранения мурала не было". "Открывать ящик Пандоры с переписыванием закона и последующей легализацией всех граффити на фасадах домов ни в коем случае нельзя. Да и сама суть стрит-арта многое потеряет от получения так называемой легальности", — отметили они.

Граффити с изображением Даниила Хармса создали стрит-арт-художники Паша Кас и Павел Мокич в 2016 году. Разговоры о судьбе портрета начались практически сразу — уже в апреле за его сохранение высказался бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко. В 2021 году разговоры вспыхнули с новой силой. Причиной этого послужило решение суда, обязавшего коммунальщиков закрасить мурал. Недовольные решением петербуржцы запустили петицию на Change.org с требованием сохранить изображение, активисты устраивали встречи перед фасадом дома. В середине января 2022 года стало известно об отказе губернатора Александра Беглова согласовать изменения в эстетический регламент Петербурга ради сохранения портрета.