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Новости 16:38

Беглов разрешил владельцам гаражей на Васильевском покинуть территорию кооператива до середины мая

фото ЗакС политика Беглов разрешил владельцам гаражей на Васильевском покинуть территорию кооператива до середины мая

Петербургский градоначальник Александр Беглов решил продлить владельцам гаражей василеостровского кооператива "Маяк" срок освобождения территории до 15 мая 2022 года, информирует пресс-служба Смольного.

На участке, расположенном на Морской набережной, в будущем должна появиться школа на 1375 учебных мест.

В 2020 году Смольный направил арендатору участка уведомление о расторжении договора. Согласно запланированному графику строительства, территорию кооператива должны были освободить до 16 февраля текущего года.

С просьбой пролонгировать срок освобождения участка к Беглову обратился глава регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Вячеслав Лонгиненко.

"Также владельцам гаражей будет выплачена компенсация, сумма которой определена на базе методики, утвержденной распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 20.03.2012 № 27-р. Начало оформления документов – 22 февраля 2022 года, окончание – 30 апреля 2022 года", - уточнили в Смольном.

Процедурой оформления необходимой документации поручено заниматься руководству КАС "Маяк".

Следить за ходом исполнения поручения Беглова и графиком работ поручено комитету по контролю за имуществом.

Напомним, на днях корреспондент ЗАКС.Ру побывал на сходе владельцев гаражей кооператива "Маяк" и подробно рассказал о происходящем на его территории в своём материале.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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