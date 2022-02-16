Суд в Петербурге начал рассматривать иск Левченко к Милонову

Кировский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению иска депутата Заксобрания Иркутской области от КПРФ Андрея Левченко, сына бывшего губернатора Приангарья Сергея Левченко, к депутату Госдумы от "Единой России" Виталию Милонову. Первое заседание состоялось 16 февраля, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Поводом для иска стало одно из выступлений думского единоросса на телевидении. 18 февраля 2021 года Милонов заявил в программе "Место встречи" на НТВ, что Левченко-младший якобы воровал лес и продал его китайцам, назвав иркутского депутата "лесным вором". Однако сыну бывшего губернатора не предъявляли подобных обвинений. Иркутский коммунист находится в СИЗО по делу о мошенничестве в деле о лифтовом оборудовании. В КПРФ считают дело политическим и высказываются в поддержку своего депутата.

На заседании петербургского суда 16 февраля пришёл только представитель коммунистов Кирилл Сердюков. Сторона Милонова не явилось. Ранее единоросс заявил URA.RU, что не боится исков.

"Он, получается, не крал лес, а, видимо, стоял на стреме. Не надо им привлекать внимание к этой истории, иначе могут вскрыться новые интересные факты", — сказал Милонов изданию.

В ходе первого заседания судья уточнила у Сердюкова требования истца. Адвокат ответил, что Левченко требует от Милонова опубликовать опровержение на его официальном сайте и странице в социальной сети "ВКонтакте". В разговоре с ЗАКС.Ру Сердюков уточнил, что о какой-либо моральной компенсации речи не идёт.

Судья сообщила, что им поступило ходатайство от заинтересованного лица - депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он просит приобщить к делу заключение специалиста-лингвиста и привлечь к разбирательству как третье лицо НТВ. Судья отказала в привлечении телекомпании, но согласилась приобщить материалы от эксперта. Что сказано в заключении лингвиста, представитель истца Сердюков отказался пояснить ЗАКС.Ру. Он также не уточнил, почему Рашкин фигурирует как заинтересованное лицо.

Для ознакомления сторон с новыми материалами дела судья отложила заседание на 11 марта. Она также попросила адвоката Сердюкова узнать у истца, будет ли он принимать участие в разбирательстве:

- Истец намерен принимать участие в заседании?

- Я уточню, - пообещал адвокат.

Напомним, Левченко-младший находится под арестом до 29 июля. Следствие считает, что депутат Иркутской области якобы создал организованную группу для раздела рынка по замене лифтов. Прокуратура заявила, что в группу входили руководители коммерческих компаний - фигуранты дела якобы организовали картель. Депутат свою вину не признает.

Иск Андрея Левченко к Милонову был подан еще в июне 2021 года. Изначально он поступил в Московский районный суд, но затем подсудность изменили. В сентябре 2021 года Сергей Левченко стал депутатом Госдумы от КПРФ.

Его коллега по фракции Рашкин тоже находится под угрозой уголовного преследования. Его обвиняют в незаконной охоте группой лиц. Правоохранительные органы задержали Рашкина 28 октября в Лысогорском районе Саратовской области, в багажнике автомобиля был обнаружен мёртвый лось. Депутат сначала говорил, что нашёл с другом животное на дороге, а потом заявил, что действительно подстрелил лося, но думал, что у пригласивших его на охоту есть необходимые разрешения.

София Саттарова