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Новости 17:29

С понедельника в Петербурге возобновляют плановую медпомощь и диспансеризацию

фото ЗакС политика С понедельника в Петербурге возобновляют плановую медпомощь и диспансеризацию

Начиная с 21 февраля в Петербурге вновь разрешены оказание плановой медицинской помощи, а также проведение профилактических медосмотров и диспансеризации у взрослых и медосмотров у детей. Соответствующее постановление подписала 16 февраля главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Согласно тексту документа, с начала года петербургский Роспотребнадзор наблюдает "стабилизацию заболеваемости" ковидом. "Показатель заболеваемости на 6-й неделе снизился на 4 % по сравнению с предыдущей 5-й неделей 2022 года", — говорится в постановлении.

Напомним, ранее Наталия Башкетова заявила о том, что за два года пандемии в Петербурге не наблюдалось "существенных экономических и людских потерь". 

Фото: pixabay


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