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Новости 10:58

Петербуржцы призывают заменить Беглова на световую проекцию из-за грядущего уничтожения мурала с Хармсом

фото ЗакС политика Петербуржцы призывают заменить Беглова на световую проекцию из-за грядущего уничтожения мурала с Хармсом

После появления известия о предстоящем уничтожении мурала с Даниилом Хармсом и заменой изображения писателя на стене световой проекцией петербуржцы запустили на Change.org петицию с требованием заменить петербургского губернатора на цифровую проекцию.

Неравнодушные судьбе граффити на доме № 11 по улице Маяковского напомнили, что за его сохранение выступили практически 30 тысяч жителей Северной столицы, а также курирующий культурный блок вице-губернатор Борис Пиотровский.

Активисты напомнили о главных проблемах города – мусоре и снеге – и отметили, что лучше бы чиновники боролись с ними, вместо того чтобы заниматься уничтожением граффити.

"В этой связи инициативной группой неравнодушных горожан выдвигается встречное предложение – заменить световой проекцией действующего губернатора Петербурга. Пользы будет ровно столько же, а вот вреда, как и расходов на содержание живого бесполезного чиновника, станет существенно и кратно меньше", - уверены авторы петиции.

На данный момент под предложением оставили свои подписи почти 500 человек.


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