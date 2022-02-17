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Новости 12:25

Невзоров – о новом деле Навального: Суд выступает как представитель интересов мирового экстремизма

фото ЗакС политика Невзоров – о новом деле Навального: Суд выступает как представитель интересов мирового экстремизма

Публицист Александр Невзоров обратил внимание на странность в новом судебном разбирательстве с участием политика Алексея Навального, которому вменяют мошенничество с пожертвованиями сторонников. Ситуация для обозревателя выглядит так, словно государство беспокоится о грамотном расходовании средств ФБК* и наказывает основателя запрещенной организации за неоптимальное распоряжение ими. 

"И здесь суд выступает как представитель интересов мирового экстремизма, который ослабил Навальный, расхитив ФБК*. То есть государство выступает от имени экстремистской организации с претензией к Навальному. Это фантастическая, немыслимая ситуация", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

По мысли Невзорова, Навальному инкриминируют то, за что, с точки зрения государственных интересов, его следовало бы наградить почетным орденом.

Напомним, что согласно обвинительному заключению Навальный причинил ущерб своим жертвователям почти на 2,7 млн рублей, в деле – четыре эпизода мошенничества. Первоначально СК называл трехзначные суммы ущерба. Судебный процесс проходит в беспрецедентных условиях: в самой ИК-2 Владимирской области, где пребывает оппозиционер и куда невозможно попасть посторонним. На первом заседании Навального, еще не осужденного по новому делу, обязали находиться в тюремной одежде.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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