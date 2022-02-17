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Муниципал 13:23

Депутат МО "Ульянка" заявил об ущербе, нанесенном округу "снежным" подрядчиком

фото ЗакС политика Депутат МО "Ульянка" заявил об ущербе, нанесенном округу "снежным" подрядчиком

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов остался недоволен действиями подрядчика, которого районная администрация наняла убирать дворы от снега и льда. Как пишет он в своем Telegram-канале, речь идет о ЖКС № 3 Кировского района.

Суть претензий состоит в том, что исполнитель работ пользовался тяжелой техникой, не подходящей для внутридворовой уборки. Таким образом, как утверждает Кондрашов, были массово повреждены "лежачие полицейские", ограждения и деревья, и ущерб в конечном счете может составить миллионы рублей.

"Нами предпринимаются меры, чтобы остановить вредительство на территории округа", - заключил муниципальный депутат.

фото: Кондрашов знает / Telegram


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