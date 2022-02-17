Депутат МО "Ульянка" заявил об ущербе, нанесенном округу "снежным" подрядчиком

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов остался недоволен действиями подрядчика, которого районная администрация наняла убирать дворы от снега и льда. Как пишет он в своем Telegram-канале, речь идет о ЖКС № 3 Кировского района.

Суть претензий состоит в том, что исполнитель работ пользовался тяжелой техникой, не подходящей для внутридворовой уборки. Таким образом, как утверждает Кондрашов, были массово повреждены "лежачие полицейские", ограждения и деревья, и ущерб в конечном счете может составить миллионы рублей.

"Нами предпринимаются меры, чтобы остановить вредительство на территории округа", - заключил муниципальный депутат.

фото: Кондрашов знает / Telegram