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Новости 14:20

"Генерал СВР": Валерий Соловей не имеет отношения ни к созданию нашего канала, ни к написанию текстов

фото ЗакС политика "Генерал СВР": Валерий Соловей не имеет отношения ни к созданию нашего канала, ни к написанию текстов

Telegram-канал "Генерал СВР" опроверг информацию о том, что экс-профессор МГИМО Валерий Соловей имеет какое-либо отношение к публикуемым там материалам.

Автор поста напоминает, что во время допроса политолога, который прошёл в органах СК 16 февраля, у него якобы интересовались, кто стоит за каналом.

"Валерий Соловей – для кого-то к сожалению, а для кого-то к счастью – не имеет отношения ни к созданию нашего канала, никогда не предоставлял информацию и не имеет отношения к написанию текстов", - заверили в "Генерале СВР".

В заявлении Telegram-канала указывается также, что информационную паузу в материалах его авторы делать не собираются и продолжат публиковать свои заметки. Кроме того, сообщается, что 17 февраля на YouTube-канале "Генерала СВР" должен выйти ролик "с объяснением происходящего".

Напомним, вечером 16 февраля стало известно, что у политолога Валерия Соловья дома прошли обыски, после чего его самого с сыном доставили на допрос в Следственный комитет. По словам адвоката профессора, Соловей проходит в статусе свидетеля по статье 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти или вражды".


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