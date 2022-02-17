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Новости 17:28

После рекультивации "Красного бора" на месте полигона будут пять лет вести экомониторинг

фото ЗакС политика После рекультивации "Красного бора" на месте полигона будут пять лет вести экомониторинг

Долгожданная рекультивация полигона опасных отходов "Красный бор" под Петербургом, стартующая в этом году, по завершении работ сменится экологическим мониторингом местности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объекта. Изучать состояние окружающей среды специалистам поручат в течение пяти лет после ликвидации полигона. На основании результатов экспертиз будет решено, можно ли безопасно использовать участок земли в будущем.

"Дальнейшее использование технологического оборудования, предназначенного для переработки жидких и пастообразных отходов открытых карт полигона "Красный Бор", на территории полигона для переработки иных отходов не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Устранение накопленного вреда окружающей среде на полигоне начнется весной и ориентировочно продлится два года. На объекте, существующем более полувека, за это время накопилось более двух миллионов токсичных отходов I-IV классов опасности. Специальная установка позволит превратить их в чистую воду. На время работ "Красный бор" изолируют от прилегающих территорий завесой.

фото: пресс-служба петербургского отделения "Единой России"


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