После рекультивации "Красного бора" на месте полигона будут пять лет вести экомониторинг

Долгожданная рекультивация полигона опасных отходов "Красный бор" под Петербургом, стартующая в этом году, по завершении работ сменится экологическим мониторингом местности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объекта. Изучать состояние окружающей среды специалистам поручат в течение пяти лет после ликвидации полигона. На основании результатов экспертиз будет решено, можно ли безопасно использовать участок земли в будущем.

"Дальнейшее использование технологического оборудования, предназначенного для переработки жидких и пастообразных отходов открытых карт полигона "Красный Бор", на территории полигона для переработки иных отходов не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Устранение накопленного вреда окружающей среде на полигоне начнется весной и ориентировочно продлится два года. На объекте, существующем более полувека, за это время накопилось более двух миллионов токсичных отходов I-IV классов опасности. Специальная установка позволит превратить их в чистую воду. На время работ "Красный бор" изолируют от прилегающих территорий завесой.

фото: пресс-служба петербургского отделения "Единой России"