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Новости 18:20

Смольный попросил ритейлеров ограничить наценку на основные продукты

фото ЗакС политика Смольный попросил ритейлеров ограничить наценку на основные продукты

Торговые сети Петербурга, реализующие продукты питания, получили письмо от комитета по промышленной политике. Замглавы ведомства Александр Ситов предлагает участникам рынка снизить максимальную наценку на некоторые категории товаров до 5%, о чем сообщает "Фонтанка". Речь идет о компонентах базовой потребительской корзины: овощах, сахаре, хлебе, молоке. Чиновник ссылается на установку, заданную правительством, которое декларирует необходимость стабилизировать цены на основные продукты.

Ситов просит у ритейлеров сообщить о принятом решении, а также посвятить чиновников в обстоятельства, из-за которых могут дорожать и дорожают в магазинах социально значимые продукты питания.

О желании федерального правительства ограничить наценки ритейлеров на социально значимые товары стало известно в начале месяца. В список ключевых продуктов, которые должны как минимум до июля не иметь наценки выше 5%, вошли капуста, морковь, лук, картофель, молоко, сахар и хлеб. Отметим, что прошлогодняя более чем 10-процентная инфляция прововольственных товаров во многом была обеспечена беспрецедентным ростом цен именно на овощи.


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