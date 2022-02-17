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Новости 19:25

Градозащитники пикетируют в защиту "Винного городка" и призывают бойкотировать "Максидом"

фото ЗакС политика Градозащитники пикетируют в защиту "Винного городка" и призывают бойкотировать "Максидом"

Начавшийся на прошлой неделе снос исторического здания "Васильевского винного городка" вызвал возмущение не только у петербургских депутатов в лице Бориса Вишневского, но и у активистов, которые 17 февраля провели протестные пикеты. Градозащитники, требуя от чиновников остановить разрушение здания с более чем 200-летней историей, вместе с тем призывают петербуржцев бойкотировать сеть строительных магазинов "Максидом" и не совершать в них покупок. 

Именно этой компании принадлежит земля, на которой в последние дни работает тяжелая техника, хотя еще два года назад собственник участка обещал восстановить ставшее аварийным здание на Васильевском острове.

Напомним, Вишневский потребовал немедленно остановить снос "Винного городка" у руководителей КГИОП и Госстройнадзора.

фото: "Живой город"


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